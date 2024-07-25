Buharkent Belediyespor Şampiyonları Gelenbe Mesire Alanı\'nda Ağırlandı

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Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, şampiyon olan U12 turnuvasında şampiyon olan Belediyespo'un genç yeteneklerini, alternatif turizmin kapısını aralayan Gelenbe Mesire Alanı'nda ağırladı.

Denizslispor tarafından düzenlenen "Şehrin çocukları" turnuvasında 2023-24 sezonu U12 şampiyonu olan Buharkent Belediyespor'un genç yetenekleri, Belediye Başkanı Mehmet Erol ile bir araya geldi. Sporcuları karşılayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Belediyespor ekibi ve oyuncularını, doğanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara alternatif yayla turizmi seçeneği sunan Gelenbe Mesire Alanı'nda ağırladı. 19 bin metrekarelik bölge üzerine kurulan mesire alanında şampiyonluğu kutlayan Başkan Erol, gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Çocukların Buharkent'in adını duyurmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Erol; "Denizlispor tarafından düzenlenen 'Şehrin Çocukları Turnuvası' 2023-2024 Sezonu U12 Şampiyonu olan Buharkent Belediyespor ekibini, hocalarını, ailelerini ve kulüp yönetimini Buharkent Belediyesi Gelenbe Mesire Alanı'nda ağırladık. Buharkent'imizin adını duyurmaya devam eden çocuklarımızı, kulüp başkanımızı, yönetimimizi, hocalarımızı ve velilerimizi kutluyorum. Birlikte nice başarılara imza atacağımıza eminim" dedi. - AYDIN