Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı - Son Dakika
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Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı

01.04.2022 17:33
Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı

Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı Şırnak'ta 3 Nisan 1985 tarihinde hain terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda şehit düşen Üsteğmen Mehmet Esin, şehadetinin 37.yılında memleketi Buharkent'te düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı Şırnak'ta 3 Nisan 1985 tarihinde hain terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda şehit düşen Üsteğmen Mehmet Esin, şehadetinin 37.yılında memleketi Buharkent'te düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

Şehit Esin'in Buharkent Şehitliğindeki kabri başındaki törene Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, İdare Amirleri ve gaziler katılım sağladı. Törende Mehmet Esin ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için, Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu öğrencileri tarafından Kur'an-Kerim okundu, dualar edildi.

Tören sonrasında şehidin anısına, şehidin adını taşıyan Mehmet Esin Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu müdürü, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Buharkent Belediyesi Yüzme havuzunda anma programı düzenlendi.

Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzundaki anma programına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent'te ikamet eden gaziler, İdare Amirleri, Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program Buharkent Belediyesi tarafından verilen yemek ile son buldu.

"Şehitlik ve Gazilik milletimiz için onurların en büyüğüdür"

Anma Programının açılışında konuşan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Gençlerimizin bu ülke için kendilerini feda eden şehitlerimizi tanımasını ve unutmamasını diliyorum. Hiç şüphe yoktur ki şehitlik ve gazilik milletimiz için onurların en büyüğü şereflerin en yücesidir tüm savaşların zaferle neticelenmesinde bu fedakarlık ve inanç vardır ülkemizde aynı ruh ve şuurla kazanılan zaferlerin o sağlam temellerin üstünde yükselmiştir. Aziz milletimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin değerini daima bilmiş, onları büyük bir sevgiyle ve takdirle yad etmiş ve edecektir. Bu uğurda kendilerini feda eden, başta Mehmet Esin olmak üzere, Tüm Aziz Şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - AYDIN

Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı
Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı
Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı
Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buharkent'te Şehit Üsteğmen Mehmet Esin anıldı - Son Dakika


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