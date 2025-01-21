Buharkent'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu - Son Dakika
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Buharkent'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu

Buharkent\'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimleriyle Kızıldere Mahallesi'ndeki tapu sorunu çözüldü. Vatandaşlar tapularını teslim alarak mağduriyetlerini gidermekten memnun olduklarını belirtti.

21.01.2025 09:50  Güncelleme: 09:51
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Aydın'ın Buharkent ilçesindeki tapu sorununun Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimleriyle çözüme kavuşmasının ardından, vatandaşlar tapularına kavuşmaya devam ediyor.

Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde yaşanan tapu sorunu, Belediye Başkanı Mehmet Erol'un girişimlerinin ardından çözüme kavuşturuldu. Tapu sorunun ortadan kalkmasının ardından mahalle sakinleri de tapularına bir bir kavuşuyor. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, mahalle sakinlerinin tapularını teslim etti. Buharkentli vatandaşlar tapularına tek tek kavuşurken son olarak tapu devri de Ümmü Döken'e yapıldı.

Vatandaşların tapularını teslim eden Başkan Erol, "Kızıldere Mahallemizde yapılan parselasyona göre ilgili parselin tapu devir işlemi Ümmü Döken'e yapılmıştır. Hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buharkent'te Tapu Sorunu Çözüme Kavuştu - Son Dakika

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