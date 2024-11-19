Bulancak Kadınlar Pazarı Yeniden Halkın Hizmetine Sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bulancak Kadınlar Pazarı Yeniden Halkın Hizmetine Sunulacak

Bulancak Kadınlar Pazarı Yeniden Halkın Hizmetine Sunulacak

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Kadınlar Pazarı'nın yeniden halka kazandırılması için ihaleye katıldıklarını açıkladı. SGK'ya devredilen alanın tekrar belediye mülkü haline getirilmesi hedefleniyor.

19.11.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Kadınlar Pazarı'nı yeniden halkın hizmetine sunmak için ihaleye katıldıklarını açıkladı.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, geçmiş dönemde sigorta borcu nedeniyle SGK'ya devredilen ve halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak bilinen alanı, yeniden ilçe halkına kazandırmak amacıyla ihaleye katıldıklarını açıkladı.

Eski Kadınlar Pazarı olarak bilinen alan sigorta borcu nedeniyle önceki yönetim tarafından SGK'ya devredilmişti. Bu alan SGK tarafından ihaleye çıkarıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, "Bulancak halkının malı olan bu arsayı yeniden halkımızın hizmetine sunabilmek için ihaleye girdik. Bulancak halkı arkamda olduğu sürece, bu değerli alanı yeniden belediyemizin mülkü haline getireceğiz. Yeter ki halkımız desteğini esirgemesin. Bu alan Bulancak halkına ait. Onların desteğiyle bu değerli arsayı yeniden kazandıracağımıza inanıyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Necmi Sıbıç, Bulancak, Belediye, Politika, Ekonomi, giresun, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulancak Kadınlar Pazarı Yeniden Halkın Hizmetine Sunulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:48:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bulancak Kadınlar Pazarı Yeniden Halkın Hizmetine Sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.