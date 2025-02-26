Bulancak'ta İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı - Son Dakika
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Bulancak'ta İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı

Bulancak\'ta İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı

Giresun'un Bulancak Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Bulancak Sosyal Market'i hizmete sundu. 'Bulancak Kart' ile marketten faydalanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını istedikleri şekilde tedarik edebilecek.

26.02.2025 15:11  Güncelleme: 15:13
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Giresun'un Bulancak Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için kurulan Bulancak Sosyal Market Salı günü itibarı ile hizmet vermeye başladı.

Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yanında kurulan marketten, Bulancak Belediyesi tarafından belirlenen ve 'Bulancak Kart' verilen ihtiyaç sahipleri faydalanabilecek.

İhtiyaç sahipleri her ay kartlarına yüklenen miktar karşılığında Sosyal Marketten temel ihtiyaçlarını giderebilecek ve önceki sistemlerde olduğu gibi koli veya belirli ürünleri değil, istediklerini marketten tedarik edecek.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Sosyal belediyecilik gereği, bir söz verdik. 'Bulancak için gece gündüz çalışacağız' dedik. Şimdi de bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bulancak Kart ve Sosyal Market projemizi hayata geçirerek, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya, dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz. Çünkü biz, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Bulancak için varız. Bu iyilik hareketimizle, paylaşmanın, destek olmanın ve birlik olmanın gücünü birlikte hissedeceğiz. Hep daha adil, hep daha güçlü bir Bulancak için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Sıbıç açıklamasının devamında belediye ekipleri tarafından belirlenen 300 kişiye yıllık 12 bin liralık sosyal kart verildiğini ifade ederek, dileyenlerin istediği şekilde bu kartı 12 ay boyunca kullanabileceğini söyledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulancak'ta İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı - Son Dakika

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