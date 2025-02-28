Bulancak\'ta Ramazan Boyunca Uygun Fiyatlı Et Satışı Başlıyor

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Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan satış noktasında, Ramazan ayı boyunca her gün 10.00-15.00 saatleri arasında vatandaşlara uygun fiyatlarla kaliteli et satışı yapılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Huzur ve bereket bu Ramazan'da da Bulancak halkı ile olacak! Ramazan ayında sofralara bereket katmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da evine et girmesini sağlamak amacıyla uygun fiyatlı et satışına başlıyoruz. Halkımızın ekonomik koşullarda sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar, bereketli sofralar olsun" dedi.

Günlük 100 kg ile sınırlı olacak satışlarımızda fiyatları şu şekilde: "1 kg kıyma: 350 TL,571 gr kıyma: 200 TL,285 gr kıyma: 100 TL" - GİRESUN