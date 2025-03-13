Bulanık'ta Aileler Arası Husumet Barışla Sonlandı - Son Dakika
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Bulanık'ta Aileler Arası Husumet Barışla Sonlandı

Bulanık\'ta Aileler Arası Husumet Barışla Sonlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde iki akraba aile husumeti, kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla noktalandı.

13.03.2025 16:21
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Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık bir yıl önce akraba iki aile arasında çıkan husumet barışla sonuçlandı.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Çataklı köyü Güveç mezrasından yaşayan akraba Kaya ve Doğan aileleri arasında yaklaşık bir yıl önce çıkan kavga nedeniyle başlayan husumet barışla noktalandı.

Husumetli olan aileler, kanaat önderleri Faruk Kılınç, Mehmet Yıldırım, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve Bulanık Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz'ün girişimleri sonucu barıştırıldı. Çataklı köyü Güveç mezrası camiinde düzenlenen barış töreninde husumetli iki aile Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek kucaklaştı.

Barış töreninde konuşan Kanat Önderi Faruk Kılınç, toplum olarak barışa ihtiyaç duyduklarını belirterek, barışta karar kılan her iki aileye teşekkür etti. Toplumda kan davalarının, husumetlerin, kavgaların son bulmasını temenni eden Kılınç; "Bizler öncelikle bu fedakarlığı gösteren, bize topluma değer veren ailelerimize teşekkür ediyoruz. Toplum olarak ihtiyacımız barıştır. İnşallah buradaki barış diğer köylerimizdeki barışımıza da vesile olur. Barışa vesile olan emek gösteren bütün arkadaşlarımıza özellikle iki ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

Barışların kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kılınç; " Dünya'nın birçok yerinde yakıcı savaşlar devam ederken bir yerlerde böyle yüreği barış için atan ve topluma kalıcı bir barışın sağlanması için böylesi girişimlerde mümkün olduğu bizleri mutlu ediyor. Bizlerde bu iki ailenin arasında yaşanan husumetin giderilmesine dönük öncülük yaparak bugün Bulanık ilçemizde barışın sağlanması için buradayız. Çok ciddi bir emek verildi. Uzun bir emekten sonra bu sürece ulaşıldı. Her iki ailenin de bizleri kırmayıp bu barışa vesile olmasından ötürü kendilerine teşekkür eriyoruz. Bu Barışın daha büyük barışlara vesile olmasını diliyorum " şeklinde konuştu.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ise girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür ederek, "Her iki aile bu cesareti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Hepimiz insanız, nefis taşıyoruz. İnsanın yaşadığı küçük bir ailede, köyde toplulukta mutlaka meseleler yaşanır. Mutlaka hata yaparız, gönül ister ki bunlar sevgiyle, saygıyla aşılsın. Ama bu nefis bazen çok acı sonuçlara da yol açabiliyor. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü seven bir dinin, bir toplumun, bir kültürün mensuplarıyız. Biz sevgiyle saygıyla bütün her şeyi aşabiliriz. Cenabı Allah en çok affetmeyi sever en çok af edenleri sever. Nihayetinde bugün ailelerimiz bu cesareti ve bu iradeyi gösterdiler ve iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı. Ülkemiz güçlü bir devlet anlayışıyla en ücra noktalara kadar hizmeti ulaştırmaktadır. Ancak hiçbir şey kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden daha kıymetli değildir. Bu kapsamda husumeti sonlandırarak barışı, birlik ve beraberliği tahsis eden iki aile bireylerimizi tebrik ediyorum. Allah, hepsinden razı olsun. Bu barış inşallah bütün topluma, ilimize ve bölgemize örnek olur, ülkemizin birlik ve beraberliğine kardeşliğine vesile olur" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Bulanık, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulanık'ta Aileler Arası Husumet Barışla Sonlandı - Son Dakika

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