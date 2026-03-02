Buldan Şoförler Odası yönetimi güven tazeledi

DENİZLİ (İHA) – Buldan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığında gerçekleşen olağan genel kurulda mevcut yönetim güven tazeledi.

Buldan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığında seçimli olağan genel kurul, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Buldan Belediye Düğün Salonunda yapılan seçimlerde geçen dönem hesaplarının okunması ve oylanmasının ardından seçimlere geçildi. İki adayın yarıştığı seçimleri mevcut Buldan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Köylü 118 oyla kazanırken, rakibi Salman Yıldız 76 oy aldı. - DENİZLİ