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Doğa harikası Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kısmen buz tuttu

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve doğa harikası Buldan Süleymanlı Yayla Gölü aşırı soğuklardan dolayı kısmen buz tuttu. Yayla gölünün buz tutmasıyla birlikte muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

Denizli'de son günlerde aşırı soğukların ardından Buldan ilçesine kar yağışı meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Buldan Süleymanlı Yayla Gölü kısmen buz tuttu. Kuş cenneti olarak bilinen ve 1150 rakıma sahip yayla gölü bahar ve yaz aylarındaki güzelliğini kışın da korudu. Yaklaşık 466,5 dekar alana sahip olan doğa harikası Buldan Süleymanlı Yayla Gölü, çok sayıda bitki, hayvan ve kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor.