Bulduğu parayı "Al senin olsun" denmesine rağmen sahibine teslim etti - Son Dakika
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Bulduğu parayı "Al senin olsun" denmesine rağmen sahibine teslim etti

25.06.2022 18:59
Bulduğu parayı "Al senin olsun" denmesine rağmen sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta sokak ortasında bulduğu parayı çevresinin "Onun sahibi yok al senin olsun" denmesine rağmen sahibine teslim eden çırak takdir topladı.

Kahramanmaraş'ta sokak ortasında bulduğu parayı çevresinin "Onun sahibi yok al senin olsun" denmesine rağmen sahibine teslim eden çırak takdir topladı. Çevre sakinleri ise çırağın bu davranışından dolayı alkışladı.

Alınan bilgilere göre, sanayi içerisinde bir iş yerinde çırak olarak çalışan 12 yaşındaki Öztürk Çopur, yolda para dolu bir ruhsat buldu. Elindeki ruhsat ile birlikte paranın sahibini arayan Çopur'a bazı iş yeri sahipleri, "Onun içinde bir şey yok al senin olsun" denmesine rağmen parayı ustasına getirdi. Ustası ise polisi arayarak, parayı teslim etti. Yaklaşık 1 saat sonra paranın sahibinin 60 yaşındaki Ali Biricik olduğu anlaşıldı. Polisin kendisini aramasıyla iş yeri önüne gelen Biricik, parayı bulan Çopur'a sarılarak teşekkür etti. Çevre sakinleri ise çırak Öztürk Çopur'u bu davranışından dolayı alkışladı.

Burada bir açıklama yapan paranın sahibi Ali Biricik, "Arabadan inerken cüzdanı arka cebimden kaydırmışım. Ruhsatın içinde 10 bin TL vardı. Bir yere verecektim" dedi.

Bulduğu parayı sahibine teslim eden ve bununla takdir toplayan 12 yaşındaki Öztürk Çopur ise şunları dile getirdi:

"Bir iş yerine malzeme almaya gitmiştim. İş yerinden çıkıp geldiğimde, bir arabanın yanında cüzdan vardı. Oradaki iki, üç kişiye sordum. Abi; 'Bu cüzdanın sahibini tanıyor musunuz' dedim, onlar da bana, 'Onun içinde bir şey yok oğlum al senin olsun dediler.' Ben de cüzdanı ustama getirdim. Açmadım cüzdanı. Baktım orada ruhsatlar vardı. Telefon numaraları vardı. Aradık açmadılar. Sonra polisi aradı ustam." - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bulduğu parayı 'Al senin olsun' denmesine rağmen sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulduğu parayı "Al senin olsun" denmesine rağmen sahibine teslim etti - Son Dakika
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