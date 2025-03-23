Bülent Arınç, 2 hemşehri derneğini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bülent Arınç, 2 hemşehri derneğini ziyaret etti

Bülent Arınç, 2 hemşehri derneğini ziyaret etti

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 hemşehri derneğinin etkinliğine katıldı.

23.03.2025 22:52  Güncelleme: 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 2 hemşehri derneğinin etkinliğine katıldı.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanlığı tarafından Alaybey Mahallesinde gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği programına katıldı.

Programa ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ile birlikte giden Bülent Arınç'ı, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanı Kerim Gümüş karşıladı.

Etkinliğe AK Parti İl Başkan vekili Mecit Osmanlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant, AK Parti Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk ile dernek üyeleri katıldı.

İftar yemeği ardından konuşma yapan Dernek Başkanı Kerim Gümüş, katılımlarından dolayı Bülent Arınç'a teşekkürlerini iletti.

Derneğin Şehzadeler ilçesinde 9 köy ve merkezdeki 5 mahalleden yaklaşık 30 bin üyesi olduğunu belirten Başkan Gümüş, dernek üyelerinin katkılarıyla geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğine 3 bin kişinin katıldığını söyledi.

Yemeğe katılanlara hitap eden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgulayarak şunları söyledi:

"Sizlerin arasında bulunmaktan keyif aldım. Rahatsız olmama rağmen geldim. Çok şükür çok geniş katılımlı bir iftar yapıyoruz. Allah kabul etsin. Allah oruçlarımızı, iftarlarımızı, ibadetlerimizi hayır hasenatımızı kabul eylesin. Kadir Geceleri'ndeyiz. Allah kadir gecemizi de mübarek etsin. Hepinizin duaları kabul olsun. İşimize, eşinize, ailenize, evlatlarımıza Rabb'im bereketler versin. Hayırlı ömürler versin. Hastalarımıza şifa versin. Geçmişlerimize rahmet etsin. Bu duaları beraberce amin demek üzere bir araya geldik. Güzel bir iftar yaptık. Manisa milletvekilimiz Mücahit Arınç ile birlikte gelecektik. O Alaşehir'de görevli ama hepinize çok selamları var. Sancaklı Yörükleri arasında büyük bir dayanışma, dostluk ve arkadaşlık var. Buradan da görüyorum ki Manisa'mızın nüfusunun da çok önemli bir kısmı köylerimizden gelen kardeşlerimiz de oluşuyor. Sizlerin de duasına, desteğine her zaman ihtiyacımız var. Manisa'mızda ve ülkemizde huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Yapılan konuşmaların ardından dernek başkanı Gümüş tarafından Bülent Arınç ve ağabeyine Yörük Türkmen Yağlığı hediye edildi.

Selendililer Derneğine ziyaret

Arınç, Manisa Sancaklı Yörükleri Derneğinin iftar yemeği ardından, beraberindeki heyet ile birlikte Şehitler Mahallesinde Selendililer Derneğini ziyaret etti.

Manisa'daki Selendililer Dernek Başkanı Emrah Yıldırım, Selendi'nin AK Partili Belediye Başkanı Murat Daban ve Selendi Belediyesi eski Başkanı Muharrem Kaya, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Arınç, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bülent Arınç, Etkinlikler, Şehzadeler, Politika, manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bülent Arınç, 2 hemşehri derneğini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

10:16 Polis ile ’’Canım yanıyor’’ diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti
09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:54:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bülent Arınç, 2 hemşehri derneğini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement