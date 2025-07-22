Bunaltıcı Sıcaklarda Doğal İçecekler

Bunaltıcı sıcak havalarda soğuk içecekler özellikle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Tüketilen içeceklerin doğal olmasını vurgulayan uzmanlar, soda, limon, kayısı ve maydanozdan oluşan karışımın kemik güçlendirici, sindirim kolaylaştırıcı ve yaşlılarda nefes rahatlatıcı faydalarına dikkat çekiyor.

Son zamanlarda mevsim normalleri üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklarda vatandaşlar farklı soğuk içeceklere yöneliyor. Tercih edilen içeceklerin yanı sıra doğal içeceklerin içeriğindeki çeşitli meyvelerle sağlıklı bir karışım hazırlanabileceğine değinen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Ayşen Çebiç, "Bol mineralli maden suyumuzu bardağımıza döktük, daha sonrasında evde olan meyvelerden; kayısı, üzüm ya da çilek kişinin kendi tercihine göre biz kayısı tercih ederek içerisine kayısı ekledik. Olmazsa olmazımız C vitamini açısından yüksek olan limon ekledik. Daha sonrasında içerisine karanfil girdim ve ödem atıcı özelliği sayesinde maydanoz çok başarılı bir bitki olduğu için üzerinde süsleme olarak maydanoz kullandım. Tabii kişinin evinde eğer nane varsa ferahlatıcı özelliği sayesinde nane de kullanabilir" dedi.

"Diğer hazırlananlardan farkı ise içeriğinin tamamen bitkisel ve daha donanımlı olması"

Hazırlanan karışımın ferahlatıcı özelliğine dikkat çeken Çebiç, "Bu karışım hem kemikleri besleyen, hem bol bol serinleten, bununla birlikte çocuk, genç, yaşlı herkesin kullanımına açık bitkisel bir churchill oldu. Normal yapılan churchillden farkı ise içeriğinin tamamen bitkisel ve daha donanımlı olması. Çünkü içerisine limon, kayısı, karanfil, maydanoz girdik. Tabii bunu da daha fazla çeşitlendirebilirler. İçerisine toz zerdeçal, toz zencefil, toz tarçın da girilebilir. Bizim yaptığımız churchill hem serinletici özelliğe sahip hem de evdeki malzemelerden oluşan bir karışım oldu. Tabii vatandaşlarımız bunu evindeki olan meyvelerden değerlendirebilirler. Hem meyveler çürümemiş olur hem de böyle güzel bir karışım elde edilmiş olur" şeklinde konuştu.

"Kuvvetlendirici bir etkisi olur, sindirimi güçlendirir"

Doğal içeceğin faydalarını sıralayan Ayşen Çebiç, "Bunun mideye en ufak bir zararı olmaz, aksine kemikleri güçlendirici, mideyi hafifletici ve yedikleri yemeğin ardından sindirim kuvvetlendirici bir etkisi olur, sindirimi güçlendirir. Onunla birlikte eğer yemek yenildikten sonra tercih edilirse aynı zamanda hem uykuya hem kemik erimesine hem de bununla birlikte yaşlılarda solunuma da çok iyi etkisi olur. Çünkü içerisine girdiğimiz limon, maden suyu ve karanfil etkisi sayesinde hem nefes darlığına hem kalbe hem tansiyona hem de şeker rahatsızlıklarına iyi gelir. Kişi eğer bunu tatlı seviyorsa balla tatlandırabilir" diye konuştu. - KONYA