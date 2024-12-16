Bünyan Belediyesi Kayıp Düşen Vatandaşa Yardım Etti

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayıp düşerek ayağını kıran vatandaşın imdadına Bünyan Belediyesi yetişti.

İlçeye bağlı Süksün mahallesinde yoğun kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayarak düşen vatandaş ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine giden ambulans kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Olayı öğrenen Bünyan Belediyesi ekipleri yoğun çalışma sonucunda yolu açılarak vatandaşın Bünyan Devlet Hastanesi'ne ulaşması sağlandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Süksün mahallemizde kayıp düşerek ayağını kıran hemşehrimizin tedavisi için olay yerine gelen ambulansa Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yol açma çalışması yapılarak hastaneye ulaşımı sağlanmıştır. Hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - KAYSERİ