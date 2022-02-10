Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a reklam panolarından teşekkür mesajı yayımladı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kendilerine verdiği desteklerden dolayı ilçenin belirli yerlerinde bulunan reklam panolarından teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Altun'un reklam panolarında bulunan teşekkür mesajında, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a, bize ve Bünyan'ımıza verdiği destekler için şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ