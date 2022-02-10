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Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür - Son Dakika

Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür

10.02.2022 16:31
Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a reklam panolarından teşekkür mesajı yayımladı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a reklam panolarından teşekkür mesajı yayımladı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kendilerine verdiği desteklerden dolayı ilçenin belirli yerlerinde bulunan reklam panolarından teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Altun'un reklam panolarında bulunan teşekkür mesajında, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a, bize ve Bünyan'ımıza verdiği destekler için şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür
Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür
Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür

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Memduh Büyükkılıç, Özkan Altun, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür - Son Dakika
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