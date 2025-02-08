Burcu Demir İçin Anma Töreni

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(ELAZIĞ) - Elazığ'da bir yıl önce bir aylık eşi tarafından çalıştığı hastanenin bahçesinde katledilen Burcu Demir için anma töreni düzenlendi. Kadın Platformu üyeleri adına konuşan Gözde Önal, "Cezasızlık politikası yüzünden öldürülüyoruz. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz kalmadı" dedi.

Elazığ'da 8 şubat 2024 tarihinde uzman çavuş Murat Coşansel eşi Burcu Demir'i çalıştığı hastanede yaşadıkları bir tartışma sonucu silahla vurarak öldürmüştü. Olay sonrası yakalanan zanlı görülen davaların neticesinde indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Burcu Demir, birinci ölüm yıl dönümünde katledildiği hastane bahçesinde bir araya gelen Elazığ Kadın Platformu üyeleri tarafından anıldı. Platform adına konuşan Gözde Önal, "Burcu rahat uyusun diye, katilin en fazla cezayı alması için mücadele ettik. İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet aldı. Evet belki Burcu gelmeyecek bir daha ama içimizdeki ateşe bir nebze su serpti. Cezasızlık politikası yüzünden öldürülüyoruz. Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz kalmadı" dedi.

"Bu eril düzenin de her zaman karşısında olacağız"

Kadın Platformu üyesi Filiz Fulya Yeğin ise şu ifadelere yer verdi:

"Burcu bir yıl önce bir erkek tarafından katledildi. Elazığ Kadın Platformu olarak Burcu ve Burcu gibi erkekler tarafından katledilen tüm kadınların mücadelesinin yanındayız. Sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların katledilmesine çanak tutan bu eril düzenin de her zaman karşısında olacağız. Bu bilinsin istiyoruz. Burcu'yu asla unutmayacağız. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek kadın cinayetleri için."

Programda, kuzeninin Burcu Demir için yazdığı şiir okundu. Anma için bir araya gelen vatandaşlar Demir'in katledildiği yere karanfil bıraktı.