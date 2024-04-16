Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Değişti

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Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Mukaddes Kılınç'ın görevden ayrılmasının üzerine yerine Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır getirildi.

Yaklaşık 1 yıl önce Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne getirilen ve görevdeyken birçok başarıya imza atıp genç yaşta Burdur halkının gönlüne dokunan Mukaddes Kılınç bugün itibari ile görevden ayrıldığını sosyal medya hesabında yaptığı "1 yıldır sürdürmüş olduğum il müdürlüğü görevimden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım" açıklamasıyla bildirdi. Mukaddes Kılıç'ın görevden ayrılması ile boşalan koltuğa Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır getirildi. - BURDUR