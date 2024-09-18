Burdur Belediyesi\'nden Öğrencilere Ulaşım Desteği

Yerel

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ikametini şehre aldıran öğrencilere 1000 TL ulaşım desteği verecek.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ikametini Burdur'a alan öğrencilere 1000 TL ulaşım desteği verileceğini duyurdu. Başkan Ercengiz, şu açıklamayı yaptı:

"Burdur Özel Halk Otobüsleri'nden yararlanmak isteyen ve yararlanan öğrencilerimize ikametgahlarını Burdur'a almaları halinde 1000 TL kent kartlarına yüklenmek kaydı ile yol ulaşım desteği verme sözünü vermiştik. Bu yıl da öğrencilerimizin taşınma ücretlerine biraz daha katkı koyabilmek için bu rakamı kişi başına 1000 TL'ye çıkarttık. Öğrencilerimizin Burdur'da ikamet ettiklerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar belgeledikten sonra biz kent kart yükleme noktalarından yüklenilmek üzere 1000 TL'lik yol desteğini öğrencilerimize vermeyi yeniden taahhüt ediyoruz. Ayrıca Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi de her binişte 2 TL indirim uygulayacak."