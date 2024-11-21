Burdur\'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kızın Organları 4 Hastaya Umut Oldu

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Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR)- Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki genç kızın organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu. Kızının "sağlıkçı" olmak istediğini belirten baba Muhammet Uran "Kızım başka canlarda da yaşayacak. İnşallah onlara umut olur" dedi. Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yükse, "Bu kızımızın organları 4 kişiye can oldu" diye konuştu.

Burdur'un Gölhisar İlçesi'nde 12 Kasım 2024 günü Gölhisar- Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş yaşamını yitirirken sürücü Mustafa K. ile araçta yolcu olarak bulunan İrem M. (18) ve Fatma Sude Uran (19) yaralandı.

Tedavisi Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde devam eden yaralılardan Fatma Sude Uran'ın dün akşam üzeri beyin ölümü gerçekleşti. Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Genç kızın organlarını almak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ekipler Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi.

Ailesinin bağış kararı sonrası Fatma Sude Uran'ın kalbi Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sağ böbreği Antalya Medical Park Hastanesi'ne, karaciğeri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sol böbreği ise Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hastalara nakledilmek üzere yola çıktı.

"Kızım sağlıkçı olmak istiyordu, nasip olmadı"

Kızının "sağlıkçı" olmak istediğini belirten baba Muhammet Uran, "Doktor bize 'bağış yapmak ister misiniz' diye sordu. Bizde 'yapalım' dedik. Daha sonra gerekli işlemler başlatıldı. İnşallah birilerine faydası olur. Kızım başka canlarda da yaşayacak. İnşallah onlara umut olur. Faydası olur. Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu. Sağlıkçı olmak istiyordu. Kendi dalında okumak istiyordu, görev yapmak istiyordu ama nasip olmadı. Bu kadarmış. Yapacak bir şey yok" dedi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Sami Kolsuz, "Karaciğer Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyor, böbreğin biri Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir hastamıza nakledilecek, diğer böbrek Antalya Medical Park Hastanesi'nde bir hastamıza nakledilecek. Bizden yarım saat önce de kalp nakli için Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ekibi kalbini aldı gitti. Allah ailesine sabır versin. Kızımızın da mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Hastaneye gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise aileye baş sağlığı dileyerek, "Çok erdemli bir hareket etmişsiniz. Evladımız 4 insana can olacak. Yattığı yerde huzurlu uyusun. Hastalık, ölüm hepimiz için. Faydalı olacak, şu anda organ nakli bekleyen vatandaşın halini görsen bu işi yaptığından dolayı ne kadar mutlu olacağını biliyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

"Son bir ay içerisindeki ikinci bağış"

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel, "Burdur Devlet Hastanesi yeni binasına geçtikten sonra son bir ay içerisindeki ikinci organ bağışını vermiş bulunuyoruz. Ailemize baş sağlığı diliyoruz. Burdur bu konuda daha da bilinçlenmeye başladı. Tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu kızımızın organları 4 kişiye can oldu. Olaya tek taraflı değil diğer taraftan da bakmak lazım. O kişilerin vücudunda bu organlar can bulacak, insanlara hayat olacak" diye konuştu.

"Bu bağışlara ihtiyacımız var"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil ekibinden Doç. Dr. Kemal Eyvaz, "Hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bu bağış birçok hastamıza şifa olacağı için bu anlamda da biz de buna vesile olduğumuz için bunun yüzümüzde tebessümü de var. Organ nakli konusunda kadavra sayıları çok az olduğu için bu tarz bağışlara çok ihtiyacımız var. Biz bağışçı aileye çok teşekkür ediyoruz. Nakil yapılacak kişi bakanlığın gönderdiği kriterlerle, listede uygun ve en aciliyeti uygun olacak hastaya nakledilecek" dedi.

Fatma Sude Uran'ın cenazesi Gölhisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenilirken, kazada yaralanan sürücü Mustafa K. tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutuklandı.