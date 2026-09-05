Burdur'da düğün günü tırın dorsesine çarpan motosiklet sürücüsü Arpağ toprağa verildi
Burdur'da düğün günü motosikletiyle park halindeki tırın dorsesine çarparak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İsmail Arpağ, Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonrası kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI
(BURDUR) - Burdur'da düğün günü motosikletiyle park halindeki tırın dorsesine çarparak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İsmail Arpağ, son yolculuğuna uğurlandı. Arpağ'ın yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta düğün günü motosikletiyle park halindeki tırın dorsesine çarparak hayatını kaybeden 26 yaşındaki İsmail Arpağ için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından Arpağ'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda defnedildi.
Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletiyle sokakta ilerleyen Arpağ'ın park halindeki tırın dorsesine çarparak yola savrulduğu görülüyor.
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