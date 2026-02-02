Burdur\'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi Kocaeli\'de toprağa verildi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün cenazeleri, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde defnedildi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde meydana geldi. Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada Melek, Sedat ve Kuzey Akgün, İfaket Aydın, Cumali ve Nevin Süzer ile Hasan Akdağ hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Sedat (41), eşi Melek (45) ve oğlu Kuzey Akgün (10) ile kayınvalidesi İfaket Aydın'ın (69) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Kocaeli'nin Çayırova ilçesine getirildi. Akse Mahallesi'ndeki Akse Camii'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine ailenin yakınları, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler, Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ