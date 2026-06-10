Burdur\'da Fırtına Tatbikatı Yapıldı

Burdur'da polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı fırtına tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Burdur'da Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde fırtına tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği oluşan fırtınada Karasenir Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve Hızır İlyas Mahallesi'nde toplam 6 binanın çatısının uçtuğu ve 5 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, arama kurtarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, fırtınanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansa taşındı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla son buldu. - BURDUR