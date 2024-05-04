Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hacı Adaylarına Uğurlama Merasimi Düzenlendi - Son Dakika
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hacı Adaylarına Uğurlama Merasimi Düzenlendi

Burdur\'un Gölhisar ilçesinde Hacı Adaylarına Uğurlama Merasimi Düzenlendi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 13 hacı adayı için uğurlama merasimi düzenlendi. Geniş bir katılımla gerçekleşen programda, Çeşme Çarşı Camii önünde dualar edildi ve hacı adaylarıyla vedalaşıldı.

04.05.2024 20:28
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi.

Geniş bir katılımla düzenlenen program, Çeşme Çarşı Camii önünde ikindi namazı sonrası gerçekleşti. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için dualar edildi. Duanın ardından alana gelenler, hacı adayları ile vedalaştılar.

Gölhisar ilçesinden özel bir şirket aracılığıyla kutsal topraklara 13 hacı adayının gideceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hacı Adaylarına Uğurlama Merasimi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'un Gölhisar ilçesinde Hacı Adaylarına Uğurlama Merasimi Düzenlendi - Son Dakika
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