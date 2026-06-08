Burdur\'da Jandarma\'nın 187 Yılı Kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü yamaç paraşütçüler tarafından Burdur semalarında kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Burdur'da da anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Türk Hava Sporları Federasyonu Burdur Temsilciliği ve Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yamaç paraşütü sporcuları ile jandarma personeli Burdur Gölü kıyısındaki Avşar Tepe'den havalandı. Gökyüzünde Türk bayrağı ile Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pankartları açan paraşütçüler, Burdur Gölü üzerinde süzülerek görsel şölen oluşturdu. Kuş bakışı manzara eşliğinde gerçekleştirilen uçuşlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. - BURDUR