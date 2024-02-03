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Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Mermer Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Mermer Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Burdur'da özel bir şirkete ait mermer ocağında çalışan Serkan Akgün, dengesini kaybederek toprak zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akgün'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

03.02.2024 17:39
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, dengesini kaybederek toprak zemine düşen Serkan Akgün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkeze bağlı Karaçal köyünde özel bir şirkete ait mermer ocağında işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Serkan Akgün (42), bugün saat 14.00 sıralarında çalışırken dengesini kaybederek toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Serkan Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akgün'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

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