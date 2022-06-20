Burdur'da Sikorsky Helikopter ile Trafik Denetimi

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur – Antalya ve Burdur – Isparta karayolları üzerinde Sikorsky helikopter desteği ile trafik denetimi yapıldı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen Sikorsky tipi helikopterle yapılan trafik denetimine Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Burdur İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Hatipoğlu, Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Muhammet Kır, Jandarma Astsubay Üstçavuş Nilay Demirel ile Burdur Bölge Trafik Şube Müdürü İsmet Yılmaz katıldı.

Yaklaşık bir saat süren denetimde Burdur-Antalya Karayolu ve Burdur-Isparta Karayolu'nda trafik kurallarını ihlal eden araç sürücülerine uygulama noktalarındaki ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

"YILLIK 11-12 MİLYON ARAÇ İLİMİZDEN GEÇİYOR"

Denetim sonrası açıklama yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, şunları söyledi:

"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülke genelinde trafik yoğunluğunda bir artış oldu. Özellikle cuma günü karnelerin verilmesi, çocukların yaz tatiline girmesi, hafta sonu yapılan üniversite sınavlarından sonra oluşan yaz tatili ihtiyacı bu trafik yoğunluğunu artırarak devam ettirecek görünüyor. İlimiz de bir kavşak noktasında bulunuyor. Plaka tanımlama sistemi verilerine göre yıllık yaklaşık 11-12 milyon araç ilimizden geçiyor. Bugün de planlı faaliyetler kapsamında havadan trafik denetimini gerçekleştirdik. Ekiplerimizin çalışması, trafikteki akışı hem Karacaören tarafından hem Bucak tarafından görmüş olduk. Vatandaşlarımıza birkaç tavsiyemiz olacak; birincisi yola çıkmadan önce araçlarının bakımlarını iyi yaptırsınlar. İkincisi yine yola çıkmadan önce kendi fiziksel ve psikolojik durumlarına iyi baksınlar, yorgunken yola çıkmasınlar. Kafaları herhangi bir şeyle meşgul ise araç kullanmasınlar. Hele hele alkollüyken asla direksiyona bile bakmasınlar. Yola çıktıktan sonra ise trafik işaretlerine, trafik polislerine, onların gösterecekleri trafik akış sistemine uygun davranmaya devam etsinler. Yolculuklarını bitirdikten sonra da tatilin keyfini aileleriyle birlikte ulaştıkları yerde yaşasınlar. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Trafik yoğunluğu şu anda mevsim normallerinde. Söylediğim gibi yaz tatilinin gelmesiyle beklediğimiz gibi bir artış var. O artışı da yerinde görmüş olduk."