Burdur'da toplu ulaşıma zam yapıldı - Son Dakika
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Burdur'da toplu ulaşıma zam yapıldı

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Burdur'da şehir içi halk otobüsü indi bindi ücreti zamlandı. Yeni fiyat tarifesi meclis kararının valilik tarafından onaylanmasının ardından uygulanacak.

08.08.2024 17:24  Güncelleme: 17:27
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(BURDUR) - Burdur'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Şehir içi halk otobüsü indi bindi ücreti 15 liradan 22 liraya çıkarıldı.

Burdur Belediye Meclisi'nin ağustos ayı oturumu Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz başkanlığında Halı Sarayı Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda gündemin 10. maddesinde yer alan "Belediye Meclisinin 07.06.2024 tarih ve 2024/98 sayılı kararı ile ücret ve tarifeler komisyona havale edilen, S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifinin, artan maliyetler nedeni ile özel halk otobüsleri ücret tarifesinin güncellenmesi konusunun ücret ve tarifeler komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması" konusu görüşüldü.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in oylamaya sunduğu gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken yeni fiyat tarifesi şöyle oldu:

15 TL olan şehir içi indi - bindi 22 TL; 11 TL olan üniversite öğrencisi 17 TL; 7.5 TL olan ilköğretim, lise öğrencileri için ücret 12 TL; tek binişlik kart 20 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Yeni fiyat tarifesi meclis kararının valilik tarafından onaylanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.

Burdur\'da toplu ulaşıma zam yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da toplu ulaşıma zam yapıldı - Son Dakika

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