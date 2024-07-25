Burdur'da trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

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(BURDUR) - Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Abdurrahman B. idaresindeki 20 AGT 651 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Adem Burgaz idaresindeki 09 NM 166 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan ve araç içerisinde sıkışan 20 AGT 651 plakalı otomobil sürücüsü Abdurrahman B. ve Rabia Ö.A., Mert S.K., Günay K. ile 09 NM 166 plakalı otomobilde bulunan sürücü Adem Turgut, Hasan Turgut, Ayşe T., Bilal T., Alper T., Atilla T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Adem Burgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Turgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken durumu ağır olan yaralılardan Günay K. ve Rabia Ö. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayrıca kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 20 AGT 651 plakalı otomobilin seyir halinde ilerlerken önündeki tırı sollamak için yolun karşı şeridine geçtiği ve o esnada karşıdan gelen 09 NM 166 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.