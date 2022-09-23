Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı

23.09.2022 17:52
Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı

Muğla Fethiye'ye düzenlenen günü birlik gezide öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Burdur Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A. açığa alındı.

Burdur Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A.; okulun 18 öğrencisi, okulda görevli 4 öğretmen ve iki idareci ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesine günü birlik gezi düzenledi. Müdür Vekili M. A.'nın, öğrencisini gezi sırasında taciz ettiği iddia edildi.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M. A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Burdur Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu; 18 öğrenci 4 öğretmen ve 2 idareci ile Fethiye/Göcek'e 22.09.2022 tarihinde günü birlik gezi düzenlemiştir. Gezi sırasında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili adli olarak Muğla ilinde işlem yapılmakta olup, Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereğince görevinden uzaklaştırılmış, hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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