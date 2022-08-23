Burhaniye Kuyumcu Mahallesi'ne Yapılacak Aşevi İçin İmzalar Atıldı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kuyumcu Mahallesi'ne aşevi yapılması için bağışçı Kamil Daş ile protokol imzaladı.

Geçen ay alınan meclis kararıyla birlikte bağışçının aşevi için bağışta bulunmasının sonrasında Burhaniye Belediyesi'nde karşılıklı imzalar atıldı. Yaklaşık bin 100 metrekare alan üzerine yapılacak aşevinin ismi, "Burhaniye Belediyesi Kamil Daş Aşevi" olarak belirlendi. İki adet fırın, açık oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir bina görünümünde olacak aşevinin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Kuyumcu Mahallesi Muhtarı Tahsin Özdemir de protokolün imzalanması sırasında hazır bulundu. İmzaların atılmasının ardından Başkan Deveciler, "Kuyumcu mahallemize bağışçımız Kamil Daş ile birlikte böyle güzel bir projeyi kazandırmaktan çok mutluyuz. Sayın Daş'a önce Kuyumcu Mahallesi sonra Burhaniyeliler olarak teşekkür ediyorum" dedi.