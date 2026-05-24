Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler Yeniden Çevreci Belediyeler Birliği Başkanlığına Seçildi

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Çevreci Belediyeler Birliği Başkanlığı'na bir kez daha seçildi.

Çevreci Belediyeler Birliği'nin 2026 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Birlik Meclis üyelerinin tam desteğini alarak yeniden Çevreci Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçildi.

Üye sayısı, 20 yeni belediyenin katılımıyla 150'ye ulaşan birliğin; çevre, iklim ve sürdürülebilir yaşam alanlarında yürüttüğü çalışmaların büyüyerek devam etmesinin umut verici olduğu kaydedildi.

Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, "Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i yeniden seçilmesinden dolayı kutluyor, yeni dönemin ülkemiz ve çevremiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.