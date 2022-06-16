Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
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Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

16.06.2022 15:42
Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim alan öğrenciler, ilk mezuniyet heyecanını yaşadı.

Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim alan öğrenciler, ilk mezuniyet heyecanını yaşadı.

Burhaniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Gündüz Çocuk Bakımevi'nde eğitimlerini tamamlayan anaokulu ve ilkokula başlayacak çocuklar için mezuniyet töreni yapıldı. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde minikler cübbe giyerek keplerini havaya attı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptıkları projelerde çocukları güvenle geleceğe hazırladıklarını belirterek, devlet okullarından bile daha düşük ücretlerle hizmet verdiklerini söyledi. Tek maaşlı asgari ücretle çalışan ailelerin çocuklarına öncelik vererek kadınların iş hayatına atılmasına vesile olduklarını belirten Başkan Deveciler, gelecek yıl kreş sayısını 3'e çıkartacaklarını Ahmet Akın Kültür Merkezi yanında bulunan kreşin hazır olduğunu, Öğretmenler Mahallesi'nde de yeni bir kreş açacaklarının müjdesini verdi.

Yapılan konuşma sonrası mezuniyet belgeleri, Başkan Deveciler ile birlikte Belediye Meclis üyeleri Cemal Akkılınç, Serap Bekiroğlu ve Rıfat Özyolcu tarafından verilen öğrenciler, daha sonra pasta keserek, keplerini havaya attı.

Etkinlikler mezuniyet fotoğraf çekimleriyle son buldu.

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Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Miniklerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika

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