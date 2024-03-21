Burhaniye Belediye Başkanı Ünal Yorulmaz\'ı Ağırladı

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Antalya'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası Minikler Kategorisi'nde dünya ikincisi olan 11 yaşındaki Burhaniyeli genç sporcu Ünal Yorulmaz'ı ağırladı.
11 yaşındaki Burhaniyeli genç sporcu Ünal Yorulmaz, Antalya'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası Minikler Kategorisi'nde dünya ikincisi oldu. Babası Zeki Yorulmaz ile Başkan Deveciler'i ziyaret eden genç sporcu, başarısını paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.
Deveciler, Ünal Yorulmaz'ın başarısından dolayı gurur duyduğunu ve onun gibi yetenekli gençleri her zaman destekleyeceklerini vurgularken, genç sporcuya da tablet hediye etti.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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