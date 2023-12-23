 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burhaniye Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor

Burhaniye Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi haneleri kış mevsimlerinde yaptığı yakacak yardımları ile ısıtmaya başladı. İlçe genelinde tespit edilen yaklaşık 800 haneye ortalama 10 bin çuval odun yardımı yapılmaya başlandı.

Burhaniye Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor
23.12.2023 - 11:42,
Abone Ol

Burhaniye Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi haneleri kış mevsimlerinde yaptığı yakacak yardımları ile ısıtmaya başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de yakacak yardımlarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin evlerini ısıtmaya başladı.

İlçe genelinde tespit edilen yaklaşık 800 haneye ortalama 10 bin çuval odun yardımı yapılmaya başlandı. Yazın ilçe genelinde Belediye tarafından yapılan budama ve sökümlerinden çıkan odunları şantiyede sobalara sığacak şekilde keserek çuvallayan belediye ekipleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıyor. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediyeye bağlı kurulan komisyon ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yakacak yardımlarında ortalama 10 bin çuval odunu dağıtmaya başladı. Belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülen odunlar, hanelerin bacalarını tüttürerek, evleri ısıtıyor. Sosyal Belediyecilik anlamında ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kış aylarında ihtiyaç olarak en çok yakacağın önemli olduğunu ve her hanenin bacasını tüttürmek için yakacak yardımlarına önem verdiklerini belirtti. Başkan Deveciler, "Kentimizde yaşayan her bir ihtiyaç sahibi aile bizim önceliğimizdir. Elimizde olan her şeyi paylaşıyoruz. Halkımızın, Burhaniyeli vatandaşlarımızın daha mutlu daha huzurlu yaşaması için ihtiyacı olan her kesime yakacak, yemek, giyecek ve eğitim yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor - Son Dakika


12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?

Son Dakika
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:42:12. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement