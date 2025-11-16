Burhaniye Belediyesi'nden Çocuklar için Tiyatro Gösterisi

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bizden Değilsin" adlı oyun ara tatildeki öğrenciler için sahnelendi.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Nedim Buğral'ın yazdığı ve Ender Kurt'un yönettiği "Bizden Değilsin" adlı çocuk oyununu, ara tatilde bulunan çocuklar için sahneye taşıdı.

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki temsilde rol alan Berk Yıldız, Onur Cebeci, İrem Başkan ve Tevfik Can Bal, performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Salonu dolduran çocuklar, oyun boyunca büyük keyif aldı ve gösterinin tekrarını talep etti.

Oyunu izleyen 7. sınıf öğrencisi Zeynep Başaran, "Ben böyle oyunları seviyorum. Bu oyunu da çok beğendim, daha fazla olmasını isterim. Oyuncuların başarısını tebrik ediyorum, güzeldi" dedi.

6. sınıf öğrencisi Yasin Yıldırım ise, "Ben bu oyunu çok beğendim. Yapanlara teşekkür ederim. Daha fazla yapılmasını isterim, eğlenceliydi ve komikti" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Ender Kurt, çocuk oyunlarına ağırlık verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Seyircilerimiz çok güzeldi, çocuklarımız salonu doldurdular. Bu 14. gösterimiz. Çocuk oyunlarını çok önemsiyoruz ve köylerle ilgili projelerimiz de var. Yeni oyunlarımızı hazırlıyoruz ve oynamaya devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, onun sayesinde oyunlarımızı birçok yerde sergileyebiliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin."