Burhaniye Belediyesi'nden Çocuklar için Tiyatro Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Burhaniye Belediyesi'nden Çocuklar için Tiyatro Gösterisi

16.11.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, ara tatildeki çocuklar için 'Bizden Değilsin' adlı oyunu sahneledi. Oyun, çocuklardan büyük ilgi gördü ve izleyenlerin beğenisini topladı.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bizden Değilsin" adlı oyun ara tatildeki öğrenciler için sahnelendi.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Nedim Buğral'ın yazdığı ve Ender Kurt'un yönettiği "Bizden Değilsin" adlı çocuk oyununu, ara tatilde bulunan çocuklar için sahneye taşıdı.

Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki temsilde rol alan Berk Yıldız, Onur Cebeci, İrem Başkan ve Tevfik Can Bal, performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Salonu dolduran çocuklar, oyun boyunca büyük keyif aldı ve gösterinin tekrarını talep etti.

Oyunu izleyen 7. sınıf öğrencisi Zeynep Başaran, "Ben böyle oyunları seviyorum. Bu oyunu da çok beğendim, daha fazla olmasını isterim. Oyuncuların başarısını tebrik ediyorum, güzeldi" dedi.

6. sınıf öğrencisi Yasin Yıldırım ise, "Ben bu oyunu çok beğendim. Yapanlara teşekkür ederim. Daha fazla yapılmasını isterim, eğlenceliydi ve komikti" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Ender Kurt, çocuk oyunlarına ağırlık verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Seyircilerimiz çok güzeldi, çocuklarımız salonu doldurdular. Bu 14. gösterimiz. Çocuk oyunlarını çok önemsiyoruz ve köylerle ilgili projelerimiz de var. Yeni oyunlarımızı hazırlıyoruz ve oynamaya devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, onun sayesinde oyunlarımızı birçok yerde sergileyebiliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin."

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nden Çocuklar için Tiyatro Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

11:15
Trump, Venezuela’ya operasyon kararını verdi ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
10:36
Türkiye’nin dev market zinciri ismini değiştirdi Mağaza sayısı da artıyor
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor
09:27
Tarih netleşti IBAN’a para transferinde yeni dönem başlıyor
Tarih netleşti! IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor
08:19
Nevşehir Belediye Başkanı Arı’nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
07:45
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez
00:45
İstanbul’da musluklardan çamurlu su akıyor İSKİ’den açıklama geldi
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 12:14:19. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye Belediyesi'nden Çocuklar için Tiyatro Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.