Burhaniye Belediyesi'nin Halk Market Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi'nin Halk Market Projesi Hayata Geçiyor

Burhaniye Belediyesi\'nin Halk Market Projesi Hayata Geçiyor

Burhaniye'de, 8 Eylül Stadı çevresinde kurulacak olan Halk Market, uygun fiyatlarla gıda ve hijyen ürünleri sunacak. Başkan Deveciler, Halk Market'in ekonomik zorluklar karşısında vatandaşların bir nebze olsun rahatlamasına yardımcı olacağını belirtti.

18.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Burhaniye Belediyesi "Halk Market" projesi hayata geçiyor. Burhaniye 8 Eylül Stadı çevresindeki belediyeye ait dükkanların bulunduğu alanda vatandaşlara hizmet verecek Halk Market'te; et ürünlerinden hijyen ürünlerine, bakliyattan unlu mamullere kadar bir çok ürün düşük fiyatla vatandaşla buluşturulacak.

Toplam 210 metrekare alana sahip olan Halk Market'in 180 metrekarelik satış alanında kasap, şarküteri, bakliyat, zeytin, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi birçok ürün piyasa şartlarına göre daha uygun fiyatlarla sunulacak.

Seçim vaatlerinden biri olan Halk Market'in kuruluş sürecini yerinde inceleyen Başkan Deveciler, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Deveciler, ekonomik şartların halk üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekerek "Çalışanından emeklisine, gencinden yaşlısına herkesin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Halk Market ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşmasını sağlayacağız. Bu projeyle hemşehrilerimizin alışverişlerinde bir nebze de olsa nefes almalarını hedefliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi'nin Halk Market Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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