Burhaniye Belediye Başkanı Şehit ve Gazi Ailelerini İftarda Ağırladı

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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ramazan ayının 10. gününde şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı.

Bayramlarda ve özel günlerde şehit aileleri ve gazileri unutmayan Burhaniye Belediyesi, Ramazan dolayısıyla Blue Port Hotel'de verdiği iftar davetinde şehit yakınları ve gazileri ağırladı. İftara Başkan Deveciler, Yardımcıları Oktay Erbalaban ile Tamer Midilli, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Ramazan'da Türkiye için canını veren şehitlerin aileleri ve canını hiçe sayarak fedakarlık gösteren gazilerle buluşmaktan onur duyduğunu belirten Deveciler, "Vatan sizlere minnettar. Bizler de Burhaniye Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birlikte nice güzel Ramazanlara" dedi.