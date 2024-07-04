Burhaniye Belediyesi tarafından Ören'de yeşil alan ve peyzaj çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye Belediyesi tarafından Ören'de yeşil alan ve peyzaj çalışmaları tamamlandı

Burhaniye Belediyesi tarafından Ören\'de yeşil alan ve peyzaj çalışmaları tamamlandı

Burhaniye Belediyesi tarafından Ören'de kamulaştırılan alanda yeşil alan ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Ören Tepe'deki en güzel manzaraya sahip olan bölgede yapılan çalışmalar sonucunda park alanı halkın keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi.

04.07.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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Burhaniye Belediyesi tarafından Ören'de kamulaştırılan alanda yeşil alan ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak halkın kullanımına açıldı.

Geçtiğimiz günlerde, mevcut işletmenin alanı kamuya terk işlemi sağlanarak ilçeye kazandırılan Ören Tepe'deki en güzel manzaraya sahip alanlardan biri olan 2 bin metrekarelik bölgedeki çalışmalarda sona gelindi. Farklı türlerde çok yıllık bitkilerle oluşturulan ve çim alanlara sahip peyzaj düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmaları ile Burhaniye'nin antik şehri Ören'de halkın keyifle vakit geçirebileceği park alanının yapımı tamamlandı.

Ören Meydan ve yollarda kullanılan antik kumlamalı aralarda gece renkli yanan ışıklı parke taşlar, parkın yürüyüş yollarında da kullanıldı. Peyzaj düzenlemesinin aydınlatılmasında ise estetik uyum ve uzun ömürlü kullanıma uygun bollard aydınlatma sistemi tercih edilerek peyzaj düzenlemesi tamamlanmış oldu. Yapılan ışıklandırmalar ile akşamları da halkın rahatça oturup dinlenebileceği bir alan oluşturuldu.

Kısa sürede hazırlanarak halkın kullanımına sunulan yeşil alan çalışması ile ilgili konuşan Başkan Ali Kemal Deveciler, "Belediyemizce kamulaştırılan alanı, beton yığınından kurtarıp Ören'in kimliğine yakışır bir yeşil alana dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ören'i hakettiği değere ulaştırana kadar çalışmalarımıza ve projelerimize devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediyesi tarafından Ören'de yeşil alan ve peyzaj çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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