Burhaniye Belediyespor U-18 Takımı Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı

Burhaniye Belediyespor U-18 Takımı, Körfez Grubu'nu temsilen katıldığı U-18 kategorisi Balıkesir İl Şampiyonası'nda 3'te 3 yaparak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Burhaniye Belediyespor U-18 Takımı, Bandırma 17 Eylül Spor Kulübü, Balıkesir Yenisanayi Spor Kulübü ve İvrindi Belediyespor ile eşleşti. İlk maçında İvrindi Belediyespor'u 3-1, ikinci maçında Bandırma 17 Eylül S.K.'yı 3-2 ve son maçında Balikesir Yenisanayi S.K.'yı 2-1 mağlup edip 3'te 3 yaparak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazananan Burhaniye Belediyespor, bu önemli başarıyla Balıkesir ilini temsil etmeye hak kazanan takım oldu.
Gelecek hafta çekilecek kura ile müsabakaların oynanacağı il belli olacak.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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