Burhaniye'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Burhaniye'de 23 Nisan Coşkusu

24.04.2022 12:40
Burhaniye'de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burhaniye’de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burhaniye'de coşkuyla kutlandı.

Dünya'da çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 8 Eylül Stadı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde doyasıya eğlendi.

Yüzlerce uçurtmanın gökyüzünde süzüldüğü şölende, 8 Eylül Stadı'nı dolduran çocuklar için farklı yaş gruplarında çeşitli etkinlikler yapıldı. Çocuklar, pandomim, tahta bacak, bahçe satrancı, geleneksel yarışmalar, dans, resim ve drama atölyeleri, zeka oyunları, yüz boyama ve maskot gösterileriyle gün boyu keyifli dakikalar yaşadı. Etkinliğe katılamayan aileler ve çocukları, şöleni belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla izledi.

Şenlik boyunca çocuk şarkılarının çalındığı etkinliklerde, 23 Nisan Bayramı Hatırası için fotoğraf platformu oluşturuldu ve çocuklara uçurtma hediye edildi. Şölen boyunca çocuklara pamuk helva, horoz şeker, meyve suyu, şapka, balonlar ve çeşitli hediyeler verildi. Burhaniye Belediyesi Bayram Kutlama Şenliği'ne eşi Nuriye Deveciler ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çocukların bayramını kutlayarak onlara Nutuk kitabını hediye etti; çocukların eğlencelerine ortak oldu

Şölen sonrası çocuklar belediye tarafından düzenlenen Asterix & Oburix isimli tiyatro oyununu izledi. Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatroya yüzlerce çocuk katıldı.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika


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