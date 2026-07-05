Burhaniye'de Askıda Dondurma Uygulaması Devam Ediyor

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde esnaf Adem Teslim, 3 yıl önce yıl başlattığı "askıda dondurma" uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Teslim, "Üç sene önce bir annenin, çocuğunu dondurmanın yanından değil de karşıdan geçirmesinden etkilendim, öyle başladım. Devam ediyoruz. Çok aşırı ilgi var. Geçen sene 70 tane elimizde kaldı. 70'in üstüne biz 100 tane ilave edip 170 tane olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık" dedi.

Ören Meydanı'nda dondurma satışı yapan Adem Teslim, herkesin dondurma yemesini istediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce vatandaşa ücretsiz dondurma sağladıklarını kaydeden Teslim, uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Teslim, şunları söyledi:

"Üç sene önce bir annenin, çocuğunu dondurmanın yanından değil de karşıdan geçirmesinden etkilendim, öyle başladım. Devam ediyoruz. Çok aşırı ilgi var. Geçen sene 70 tane elimizde kaldı. 70'in üstüne biz 100 tane ilave edip 170 tane olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu sene de 100 tane dondurma ile firma olarak başlangıç yaptık. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İnsanlar dondurmasız kalmasın. Dondurma yemedik demesin hiç kimse. Askıya bırakılsın, bırakılmasın insanlar gelsin. Askıda olmasa bile firma olarak biz kimseyi dondurmasız bırakmayacağız. Herkes dondurma yesin."