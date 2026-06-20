Burhaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Çalışması - Son Dakika
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Burhaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Çalışması

20.06.2026 12:28  Güncelleme: 13:48
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye ve sağlık müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan bağımlılıkla mücadele pankartlarının tanıtımı yapıldı. Pankartlarda sigarayı bırakma ve sağlıklı yaşam mesajları yer aldı.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bağımlılıkla mücadele kapsamında Burhaniye Belediyesi ile Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan farkındalık pankartlarının tanıtımı yapıldı.

Düzenlenen tanıtım programına Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Betül Erten Akbey katıldı.

Çalışma kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına asılan pankartlarda, "Sigarayı Bırakmak Senin Elinde Haydi, Bugün Başla", "Sağlıklı Kent, Dumansız Gelecek" ve "Dumansız Hava, Sağlıklı Yarınlar" mesajlarıyla vatandaşlara sağlıklı yaşam çağrısı yapıldı.

Yetkililer, tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıklarla mücadelenin toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti. Bağımlılıkla mücadele konusunda destek almak isteyen vatandaşların Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi ile Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurarak ücretsiz danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanabilecekleri belirtildi.

Belediye ve sağlık kurumlarının ortak çalışmasıyla yürütülen farkındalık kampanyasının, bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Farkındalık Çalışması - Son Dakika

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