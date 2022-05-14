Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı

14.05.2022 13:40
Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı

Burhaniye de, Başkan Deveciler, Engeliler Haftasında ziyaretler gerçekleştirdi.

Burhaniye de, Başkan Deveciler, Engeliler Haftasında ziyaretler gerçekleştirdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in engelliler okul ve dernek ziyaretleriyle başladı.

İlk programın Ticaret Odası Özel Eğitim Okulunda düzenlendiği kutlamalar daha sonra Başkan Devciler'in ziyaretleriyle devam etti.Türkiye Sakatlar Deneği Burhaniye Şubesine yaptığı ziyarette Denek Başkanı Gürsel Vardar ile bir araya gelen Başkan Deveciler, fiziksel engelli bireyler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Başkan Deveciler Dernek Başkanı Emine Özavcı'dan, zihinsel engelli bireylerin uzun zamanlar harcayarak yaptıkları el emeklerini inceledi. Başkan Deveciler ziyaretlerine Engel Biziz Derneği ile devam etti. Başkan İlke Öztürk'ün Başkanlığını yaptığı dernek yönetimiyle de çalışmalar hakkında bilgiler alan Deveciler, son olarak Gamzelerim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören engellilerle buluştu. Okul Müdürü Koray Ozan Çiftçi'nin rehberliğinde okulu gezen Başkan Deveciler, okul öğretmenlerinden de eğitimler hakkında bilgiler aldı. Tüm engellerin sevgi ile aşılabileceğini söyleyen Başkan Deveciler, Engelli bireylerin toplumsal hayata katılım sağlaması adına çalışmalar yaptıklarını belirterek " Her birey engelli adayıdır. En büyük engel de sevgisizliktir. İçimizde ki sevgi hiç bitmesin" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli'nin de bulunduğu ziyaretlerde Başkan Deveciler okul müdürlerine çiçek ve hediye takdim ederek Haftalarını kutladı. - BALIKESİR

Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı
Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı
Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı
Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı

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Ali Kemal Deveciler, Engelli, Mayıs, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye' de Başkan Deveciler, engellileri yalnız bırakmadı - Son Dakika


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