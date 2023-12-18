Burhaniye\'de Kan Bağışı Kampanyası İlgi Gördü

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan bağış otobüsünü dolduran vatandaşlar, gönüllü oldu.

Burhaniye'de düzenlenen kan bağışı kampanyaları ilgi gördü. Çok sayıda gönüllü, Cumhuriyet Meydanında konuşlanan bağış otobüsünü doldurdu. Bağışçılara teşekkür eden Dr.Ahsen Elif Örtücü, kan vermenin hayat kurtardığını söyledi. Bağışta bulunan vatandaşlarda, kan vermenin mutluluğunu yaşadı. Burhaniye'de ilginin iyi olduğunu anlatan Dr.Ahsen Elif Örtücü, "Burhaniye de her gelişimizde 40 ünitenin üzerinde bağış olmaktadır. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Kan vermek hayat kurtarır. Kan sürekli ihtiyaçtır. Kampanyalarımız devam edecek" dedi. - BALIKESİR