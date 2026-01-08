Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yollar Göle Döndü

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. İlçenin Ören ve Öğretmenler Mahallelerinde kabaran deniz suyu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Plajı aşan deniz cadde ve sokakları göle çevirdi. Burhaniye Belediyesi ekipleri taşmayı önlemek için makinelerle kumdan setler oluşturdu. Cadde ve sokakları göle çeviren sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.