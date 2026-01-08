Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yollar Göle Döndü - Son Dakika
Burhaniye'de Deniz Kabardı, Yollar Göle Döndü

08.01.2026 17:25  Güncelleme: 19:02
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan lodos, denizin taşmasına neden oldu. Ören ve Öğretmenler Mahallelerinde cadde ve sokaklar su altında kaldı. Belediye ekipleri, taşmayı önlemek için kumdan setler oluşturdu.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. İlçenin Ören ve Öğretmenler Mahallelerinde kabaran deniz suyu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Balıkesir Burhaniye'de öğlen saatlerinde rüzgarın hızını artırması üzerine Ören ve Öğretmenler Mahallelerinde deniz taştı.

Plajı aşan deniz cadde ve sokakları göle çevirdi. Burhaniye Belediyesi ekipleri taşmayı önlemek için makinelerle kumdan setler oluşturdu. Cadde ve sokakları göle çeviren sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

