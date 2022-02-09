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Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı - Son Dakika

Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı

09.02.2022 21:15
Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi, Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok il ve İlçe belediye Başkanları ile Turizm alanında faaliyet gösteren STK'lar katıldı. Burhaniye'nin tanıtımının yapıldığı fuarda, Başkan Deveciler, hazırlanan stantta Belediye Başkanları ile birlikte, siyaset ve iş dünyasından birçok misafiri ağırladı.

Dünyanın önde gelen ilk 5 fuarından biri olan EMİTT, bu sene 25. düzenlediği fuarda dünyanın dört bir yanından destinasyonları tanıtmaya başladı. 9-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak fuarda Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği, BLUEPORT TEZMADRA, BUBYO otelleri tarafından Burhaniye'nin tanıtımı için açılan stant, büyük ilgi ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açan EMİTT fuarına, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Fuarda Burhaniye Belediyesi standına yoğun ilgi vardı. Birçok promosyon ve tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı stantta son zamanlarda kültür ve turizm alanında yaptığı atılımlarla yeni bir destinasyon merkezi olduğunu ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler " Fuarda standımıza tüm ziyaretçileri bekliyoruz" diye konuştu. EMITT Fuarı'nda 9-12 Şubat tarihleri arasında Burhaniye standı, 3. salon B-542 numarada, ziyaretçilerini ağırlayacak. - BALIKESİR

Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı
Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı
Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı
Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı

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Doğu Akdeniz, Burhaniye, Turizm, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye EMİTT'te kapılarını açtı - Son Dakika


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