Hem bakkal, hem muhtarlık yapıyor - Son Dakika
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Hem bakkal, hem muhtarlık yapıyor

04.08.2022 15:26
Hem bakkal, hem muhtarlık yapıyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesinde 32 yıldır bakkallık yapan Hasan Dayı, iki dönemden beri de muhtarlık görevini üstlendi.

Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahallesinde 32 yıldır bakkallık yapan Hasan Dayı, iki dönemden beri de muhtarlık görevini üstlendi. Mahallede önemli hizmetlere imza atan Dayı, her iki işini de severek yaptığını söyledi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Ağacık Mahallesinde hem bakkallık hem de muhtarlık yapan Hasan Dayı, başarılı çalışmaları ile takdir topladı. Mahalle meydanı ile giriş çıkışlara kamera taktıran 58 yaşındaki Hasan Dayı, yaşanan hırsızlık olaylarını önledi. Mahallenin 32 yıllık bakkalı olan Hasan Dayı, "Mahallemizde iki dönemden beri muhtarlık yapıyorum. Beni arayan mahalle meydanındaki dükkanım da buluyor. Ayrıca muhtarlık binamız da var. 4 yıl önce mahallenin meydanı ile giriş ve çıkışlara kamera taktırdık. Böylelikle hırsızlık olayları önlendi. Mahallemizin önemli bir sorunu yok. Camimiz oldukça eski, i tamiri için başvurduk. Bunun sonucunu bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Hasan Dayı, Burhaniye, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hem bakkal, hem muhtarlık yapıyor - Son Dakika

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