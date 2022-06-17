Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor" - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor"

17.06.2022 23:07
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış söz konusu oluyor" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış söz konusu oluyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Yazgan, "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış söz konusu oluyor. Ancak büro hizmet kolunda ve genel idare hizmet kolunda 3600 ek gösterge hiçbir unvana verilmedi" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
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Büro Memur-Sen'den 3600 Ek Gösterge Düzenlemesine Karşı Eylem Kararı Büro Memur-Sen'den 3600 Ek Gösterge Düzenlemesine Karşı Eylem Kararı
Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: '3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "3600 üstünde bir ek göstergeye çıkıldığı zaman bin 234 Türk lirası artış oluyor" - Son Dakika
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