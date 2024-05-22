Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf Paketi'nin bazı maddelerinin iptali için dava açtı - Son Dakika
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Yerel

Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf Paketi'nin bazı maddelerinin iptali için dava açtı

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), 'Kamuda Tasarruf Paketi'nin fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, tasarruf paketi kapsamına alınan kazanımların kamu görevlilerini tedirgin ettiğini belirterek, dava açma kararı aldıklarını açıkladı.

22.05.2024 11:28
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), 'Kamuda Tasarruf Paketi'nin fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı.

Konuyla ilgili bilgi açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Kamuda Tasarruf" paketini önemsediklerini ve uygulanmasını istediklerini belirterek, itirazlarının "gecesini gündüzüne katarak görevini ifa eden kamu görevlilerinin kazanımlarının mali yük görülerek tasarruf paketi kapsamına alınması" olduğunu söyledi. "Bu bakış açısının kamu görevlilerini tedirgin ettiğini" söyleyen Yazgan, "Bu sebeple; uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz. Toplu sözleşme masasında kazanıma dönüşen ancak 'Tasarruf Tedbirleri' paketinde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için sendikamız tarafından dava açılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf Paketi'nin bazı maddelerinin iptali için dava açtı - Son Dakika

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