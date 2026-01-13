Kardan yolu kapanan hastaya büyükşehir ekipleri yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kardan yolu kapanan hastaya büyükşehir ekipleri yetişti

Kardan yolu kapanan hastaya büyükşehir ekipleri yetişti
13.01.2026 16:29  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Teferrüç Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle evinin yolu kapanan onkoloji hastasını, güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırdı ve tedavisinin ardından evine geri getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Teferrüç Mahallesi'ndeki evinin yolu ulaşıma kapanan onkoloji hastasını güvenli bir şekilde tedavisinin yapılacağı hastaneye ulaştırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Yıldırım ilçesinin Teferrüç Mahallesi'nde ikamet eden onkoloji hastasının güvenli bir şekilde tedaviye ulaşımı sağlandı.

Sabah saatlerinde AKOM'a gelen ihbar üzerine harekete geçen Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, Uludağ sırtlarında bulunan ve dar, eğimli olup kar yağışı nedeniyle ambulans ulaşımına kapanan adrese intikal etti. Ekipler, hastayı evinden güvenli şekilde alarak bir alt sokakta hazır bekleyen Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri'nin hasta nakil ambulansına ulaştırdı. Ardından Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'ne sevk edilen vatandaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından yine ekipler tarafından güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı.

Hastanın yakınları, zorlu hava şartlarına rağmen hızlı ve özverili bir şekilde müdahalelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardan yolu kapanan hastaya büyükşehir ekipleri yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:52:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kardan yolu kapanan hastaya büyükşehir ekipleri yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.