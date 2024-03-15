Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerle sahur yaptı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisini sosyal medya üzerinden davet eden gençlerle birlikte sahur yaptı.

Gençleri merkeze alan proje ve uygulamalarla Bursa'nın genç dostu şehir olmasında öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun programına rağmen gençlerin sosyal medya üzerinden davetini kırmayarak sahur sofrasına konuk oldu. Hasan Yasir Öztürk, Zikrullah Köse, Asım Gelişgen, Emir Boz, Taha Pinal, Caner Çal, Kadir Tuna ve Kudret Küçük isimli üniversite öğrencilerini birlikte yaşadıkları evde ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, gençler için ocağın başına geçerek menemen yaptı.

Üniversiteli gençlerle tecrübelerini paylaşan ve birlik sahur yapan Başkan Aktaş gençlerle aynı sofrada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yapılan davetten dolayı gençlere teşekkür eden Alinur Aktaş, "Arkadaşlarımız davet etmişlerdi, biz de bu davete icabet ettik. Hepsi bir birinden kıymetli 6 kardeşime bu davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sahur sofrasında buluştuk. Farklı şehirlerden Bursa'mıza gelmiş kardeşlerimiz. Onların geleceği dair hayalleri ve heyecanları var. Okul eğitimi haricinde ilgilenmiş oldukları farklı alanlar var, onların istişaresini ettik. Bu vesileyle tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi gençler de ziyaretten dolayı mutluluklarını ifade ederek, Başkan Aktaş'ın yapmış olduğunu menemene tam not verdi. Gençler ayrıca Ramazan ayı sonrasında yeniden misafir etmek istediklerini Başkan Aktaş'a iletti. - BURSA